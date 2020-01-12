beIN Sports 12 Ocak 2020 Pazar yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber beIN Sports yayın akışı da oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili platform üzerinden spor müsabakalarını takip etmek isteyen vatandaşlar için çeşitli maçlar yayınlanıyor. Bu da, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı listesinin en çok araştırılanlar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Peki, 12 bOcak 2020 beIN Sports'ta bugün neler, hangi maçlar var?
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 12 OCAK 2020
- 08:15 Kızılyıldız - Tottenham
- 10:00 Lig Arası
- 12:00 Futbolun Şehirleri: Van
- 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
- 14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
- 14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
- 15:00 İlk Yarının Golleri: Y.Denizlispor
- 15:15 İlk Yarının Golleri: Ç.Rizespor
- 15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
- 16:00 Lig Arası
- 18:00 Süper Lig Maç Özetleri
- 18:45 İlk Yarının Golleri: Gençlerbirliği
- 19:00 Taraftar
- 20:00 Lig Arası
- 22:00 UEFA Avrupa Ligi
- 23:00 Futbolun Şehirleri: Van
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞ
- 08:45 Bursaspor - Giresunspor
- 10:30 İlk Yarının Golleri: İstanbulspor
- 10:45 İlk Yarının Golleri: Altınordu
- 11:00 İyi Akşamlar
- 12:00 A.Demirspor - BB Erzurumspor
- 13:45 İlk Yarının Golleri: Galatasaray
- 14:00 Gamer
- 14:45 İlk Yarının Golleri: BtcTurk Malatya
- 15:00 UEFA Avrupa Ligi
- 16:00 Shakhtar - D.Zagreb
- 17:45 İlk Yarının Golleri: Gaziantep
- 18:00 UEFA Avrupa Ligi
- 19:00 İyi Akşamlar
- 20:00 Futbolun Şehirleri: Van
- 21:00 Fransa'dan Futbol
- 22:00 Spor ve Sağlık
- 23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞ
- 09:30 Euroleague Maç Özetleri
- 10:00 Haber Basketbol
- 10:15 Euroleague Feature
- 10:30 Avrupa'da Türk Takımları
- 11:00 Euroleague
- 12:30 Haber Basketbol
- 12:45 BCL Maç Özetleri
- 13:30 Eurocup Maç Özetleri
- 14:00 Haber Basketbol
- 14:15 NBA Maç Özetleri
- 14:45 Charlton - West Bromwich (Özet)
- 15:00 Cardiff - Swansea (C)
- 17:00 Torino - Bologna (C)
- 19:00 Dijon - Lille (C)
- 21:00 Rennes - O.Marsilya (Geniş Özet)
- 21:30 Bordeaux - O.Lyon (Geniş Özet)
- 22:00 NBA Maç Özetleri
- 22:30 Inter - Atalanta (Özet)
- 22:45 Roma - Juventus (C)
BEIN SPORTS 4 YAYIN AKIŞ
- 08:45 Bordeaux - O.Lyon
- 10:30 Lazio - Napoli
- 12:15 Inter - Atalanta
- 14:00 Cagliari - Milan (Geniş Özet)
- 14:30 Udinese - Sassuolo (C)
- 16:30 Lazio - Napoli (Geniş Özet)
- 17:00 Sampdoria - Brescia (C)
- 19:00 Udinese - Sassuolo (Geniş Özet)
- 19:30 Inter - Atalanta (Geniş Özet)
- 20:00 İngiltere Lig Kupası Maç Özetleri
- 20:30 Spor ve Sağlık
- 21:30 Metz - Strasbourg (Geniş Özet)
- 22:00 Angers - Nice (Geniş Özet)
- 22:30 This is Paris
- 23:00 PSG - Monaco (C)