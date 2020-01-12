beIN Sports 12 Ocak 2020 Pazar yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber beIN Sports yayın akışı da oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili platform üzerinden spor müsabakalarını takip etmek isteyen vatandaşlar için çeşitli maçlar yayınlanıyor. Bu da, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı listesinin en çok araştırılanlar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Peki, 12 bOcak 2020 beIN Sports'ta bugün neler, hangi maçlar var?

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 12 OCAK 2020

08:15 Kızılyıldız - Tottenham

10:00 Lig Arası

12:00 Futbolun Şehirleri: Van

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 İlk Yarının Golleri: Y.Denizlispor

15:15 İlk Yarının Golleri: Ç.Rizespor

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

16:00 Lig Arası

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 İlk Yarının Golleri: Gençlerbirliği

19:00 Taraftar

20:00 Lig Arası

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Futbolun Şehirleri: Van

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞ

08:45 Bursaspor - Giresunspor

10:30 İlk Yarının Golleri: İstanbulspor

10:45 İlk Yarının Golleri: Altınordu

11:00 İyi Akşamlar

12:00 A.Demirspor - BB Erzurumspor

13:45 İlk Yarının Golleri: Galatasaray

14:00 Gamer

14:45 İlk Yarının Golleri: BtcTurk Malatya

15:00 UEFA Avrupa Ligi

16:00 Shakhtar - D.Zagreb

17:45 İlk Yarının Golleri: Gaziantep

18:00 UEFA Avrupa Ligi

19:00 İyi Akşamlar

20:00 Futbolun Şehirleri: Van

21:00 Fransa'dan Futbol

22:00 Spor ve Sağlık

23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞ

09:30 Euroleague Maç Özetleri

10:00 Haber Basketbol

10:15 Euroleague Feature

10:30 Avrupa'da Türk Takımları

11:00 Euroleague

12:30 Haber Basketbol

12:45 BCL Maç Özetleri

13:30 Eurocup Maç Özetleri

14:00 Haber Basketbol

14:15 NBA Maç Özetleri

14:45 Charlton - West Bromwich (Özet)

15:00 Cardiff - Swansea (C)

17:00 Torino - Bologna (C)

19:00 Dijon - Lille (C)

21:00 Rennes - O.Marsilya (Geniş Özet)

21:30 Bordeaux - O.Lyon (Geniş Özet)

22:00 NBA Maç Özetleri

22:30 Inter - Atalanta (Özet)

22:45 Roma - Juventus (C)

BEIN SPORTS 4 YAYIN AKIŞ

08:45 Bordeaux - O.Lyon

10:30 Lazio - Napoli

12:15 Inter - Atalanta

14:00 Cagliari - Milan (Geniş Özet)

14:30 Udinese - Sassuolo (C)

16:30 Lazio - Napoli (Geniş Özet)

17:00 Sampdoria - Brescia (C)

19:00 Udinese - Sassuolo (Geniş Özet)

19:30 Inter - Atalanta (Geniş Özet)

20:00 İngiltere Lig Kupası Maç Özetleri

20:30 Spor ve Sağlık

21:30 Metz - Strasbourg (Geniş Özet)

22:00 Angers - Nice (Geniş Özet)

22:30 This is Paris

23:00 PSG - Monaco (C)