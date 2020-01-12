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'de ile ile yollar ayrıldı!

'de uzun süredir gündemde olan ayrılıklar gerçekleşti. A Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler sezon başında maaşında büyük bir fedakarlığa giden ile Fransız futbolcu ile yollarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 17:41
Fenerbahçe'de Alper Potuk ile Adil Rami ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan ayrılık sonunda gerçekleşti. A Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Adil Rami ile Alper Potuk ile yollar ayrıldı.

ADIL RAMI'YE TEKLİF YAĞIYOR

Adil Rami için Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atılmıştı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdiği Adil Rami'ye İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 teklif var.

Fransız savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirdiği ancak henüz kararını vermediği vurgulanmıltı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Rami'nin ayrılmasına karşı çıkmayacağı ve tecrübeli futbolcuyu serbest bırakmaya hazır olduğu kaydedilmişti.

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RIZA ÇALIMBAY'DAN ALPER POTUK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'un gündemde olmadığını dile getirmişti.

İşte Rıza Çalımbay'ın o açıklaması:

"Sezonun ilk yarısı Gençlerbirliği maçında eksiklerimiz vardı ve son anda puanı kurtardık. Alternatifli bir kadromuz olması lazım. Bir orta saha ve defans oyuncusu alıp transferi bitireceğiz. Alper ile ne görüştük ne de konuştuk öyle bir durum yok"

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Fenerbahçe'de Alper Potuk ile Adil Rami ile yollar ayrıldı!
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