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SON DAKİKA | Başkanı 'den Başkanı 'a şok sözler!

Başkanı , Başkanı 'un yaptığı açıklamalara cevap verdi. Mustafa Cengiz, birbirinden sert açıklamalarda bulunurken, Ali Koç'un 'yalancılık' sözlerine 'edepsizlik' yanıtını verdi. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 12:58
SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok sözler!

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm. Koç'un söylediği sözler bir kulüp başkanına yakışmıyor. Play-off ile ilgili cümlelerimin Ali Koç'u niçin rahatsız ettiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Play-off'un oynanmasına Fenerbahçe mi ön ayak oldu?"

"Biz tüm transfer ödemeleriyle ilgili şeffaflıktan yanayız. Rakip kulüp başkanına 'yalancısın' diyecek kadar edepsiz olamam. Ben devletimizin sunduğu yapılandırmadan memnunum. Ben göreve geldiğim günden bu yana 13,6 milyon Euro menajerlik ücreti ödedik. Menajerlik ücretlerinin açıklanmasını ilk talep eden benim, kim inanır bizim sadece 10 bin Euro verdiğimize? Menajerlik ücretinin TFF'de doğru yazılmaması beni ilgilendirmiyor."

"Biz UEFA'da sadece bizim için değil, yapılandırma yapan tüm kulüpler için mücadele ettik."

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SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok sözler!
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