Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Alanya Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Erol Bulut ve Tayfur Havutçu gibi Süper Lig'in iki tecrübeli teknik adamın kozlarını paylaşacağı Alanyaspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının başlamasına sayılı bir süre kaldı. Kupa heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler, "Alanya Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamp dönemini oldukça verimli geçiren ve ligin ikinci yarısında iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın heyecan dolu mücadelesi öncesi yanıtı merak edilen bir başka soru ise "Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte rakibini devirerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Alanyaspor ve Kasımpaşa arasında bu akşam oynanacak müsabaka öncesi merak edilenler…

ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kasımpaşa maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hazırlıklarını devre arasında Belek'te sürdüren iki ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

YENİ TRANSFERLER GÖREV BEKLİYOR

Ev sahibi Alanyaspor'da yeni transferler Emircan Altıntaş ve Mustafa Pektemek'in lisansları çıktı. Teknik patron Erol Bulut'un görev vermesi halinde iki futbolcu da Kasımpaşa maçında görev alabilecek.

Kupaya 4. Tur'dan giriş yapan Alanyaspor, İnegölspor'u 3-0'la geçip, 5. Tur'a yükselmeyi başarmıştı. Bu turda Adanaspor'a ezici bir üstünlük kuran Akdeniz ekibi, ilk maçı evinde 5-1, rövanşı ise deplasmdan 7-1 kazanarak adını Son 16'ya yazdırmıştı.

Alanyaspor gibi Ziraat Türkiye Kupasın'na 4. Tur'dan giriş yapan Kasımpaşa ise, Kemerspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek, 5. Tur'a adını yazdırmıştı. 5. Tur'da Vanspor'la eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçı evinde 2-1 kazanmış, rövanşta ise 2-2 berabere kalarak Son 16'ya yükselmeyi başarmıştı.