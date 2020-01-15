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maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Alanya Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye ’in 6. sırasında yer alan , son 16 turu kapsamında oynanacak mücadelede bugün evinde ligin 14. sırasında yer alan ’yı konuk edecek. İki takım da rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için rakibi karşısında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Dün oynanan 3 maç ile başlayan Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı, bugünkü fikstürün ilk mücadelesi olan Alanyaspor Kasımpaşa maçı ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nı yakından takip eden futbolseverlerin gözü kulağı bugün oynanacak maçların üzerinde olacak. Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta oynanacak sorusu, günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken bu heyecan dolu geçmesi beklenen maça dair merak edilen bir başka konu ise maçın yayın bilgileri. Maçın başlama saatini merak eden futbolseverler aynı zamanda Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ZTK son 16 turu maçı Alanyaspor Kasımpaşa maçının başlama saati ve yayın bilgilerine ilişkin detayların yanı sıra maç öncesi iki takım adına öne çıkan satır başları…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 10:32
Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Alanya Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Erol Bulut ve Tayfur Havutçu gibi Süper Lig'in iki tecrübeli teknik adamın kozlarını paylaşacağı Alanyaspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının başlamasına sayılı bir süre kaldı. Kupa heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler, "Alanya Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamp dönemini oldukça verimli geçiren ve ligin ikinci yarısında iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın heyecan dolu mücadelesi öncesi yanıtı merak edilen bir başka soru ise "Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte rakibini devirerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Alanyaspor ve Kasımpaşa arasında bu akşam oynanacak müsabaka öncesi merak edilenler…

ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kasımpaşa maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hazırlıklarını devre arasında Belek'te sürdüren iki ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

YENİ TRANSFERLER GÖREV BEKLİYOR

Ev sahibi Alanyaspor'da yeni transferler Emircan Altıntaş ve Mustafa Pektemek'in lisansları çıktı. Teknik patron Erol Bulut'un görev vermesi halinde iki futbolcu da Kasımpaşa maçında görev alabilecek.

Kupaya 4. Tur'dan giriş yapan Alanyaspor, İnegölspor'u 3-0'la geçip, 5. Tur'a yükselmeyi başarmıştı. Bu turda Adanaspor'a ezici bir üstünlük kuran Akdeniz ekibi, ilk maçı evinde 5-1, rövanşı ise deplasmdan 7-1 kazanarak adını Son 16'ya yazdırmıştı.

Alanyaspor gibi Ziraat Türkiye Kupasın'na 4. Tur'dan giriş yapan Kasımpaşa ise, Kemerspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek, 5. Tur'a adını yazdırmıştı. 5. Tur'da Vanspor'la eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçı evinde 2-1 kazanmış, rövanşta ise 2-2 berabere kalarak Son 16'ya yükselmeyi başarmıştı.

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