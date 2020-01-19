Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 18'inci haftasında Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor'u ile, teknik direktörlüğünü Tayfur Havutçu'nun yaptığı Kasımpaşa karşı karşıya geliyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Aytaç, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam

İKİ TAKIMLA İLGİLİ NOTLAR:

Kasımpaşa ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 2B), tek yenilgisini 5 Mayıs 2018'de evinde aldı (2-5).

Trabzonspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini toplam 11 gol atarak kazanan Kasımpaşa (2M), daha önceki altı karşılaşmada galip gelememiş (2B 4M) ve rakip filelere sadece iki gol gönderebilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son üç iç saha maçının ikisinde puan kaybeden Trabzonspor (1G 1B 1M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 11 karşılaşmada yaşamıştı (9G 1B 1M).

Son yedi haftada sadece bir galibiyet alabilen Kasımpaşa (6M), son iki Süper Lig maçını toplam dokuz gol yiyerek kaybetti.

Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor'un (%68.2; 15/22) ardından topladığı puanların en büyük bölümünü deplasman maçlarında alan takım Kasımpaşa (%66.7; 10/15).

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor (14). Kasımpaşa ise maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen ekip (21).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Alexander Sörloth (17; 12 gol & 5 asist).

Trabzonspor formasıyla çıktığı son Süper Lig maçında Kayserispor filelerine iki gol gönderen Daniel Sturridge, lig kariyerinde bugüne kadar üste üste iki karşılaşmada en az ikişer gol atamadı.

Kasımpaşa formasıyla çıktığı son iki maçta da gol atan Ricardo Quaresma, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada rakip fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.

Trabzonspor'un başında ilk Süper Lig maçına çıkan son dört teknik direktörden sadece Ersun Yanal sahadan galibiyetle ayrılabildi (3M). Ağustos 2016'da oynanan o karşılaşmada bordo mavili ekibin rakibi yine Kasımpaşa'ydı (2-0).