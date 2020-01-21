Juventus Roma maçı hangi kanalda? İtalya Kupası çeyrek final Juventus Roma ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte maçın detayları...

İtalya Kupası Çeyrek final maçında Juventus, Roma ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Juventus Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki Juventus Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

JUVENTUS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

İtalya Kupası çeyrek final maçı Juventus Roma karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;