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'da Nwakaeme şoku!

, Son 16 Turu maçında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ilk maçını 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında yeşil-siyahlı ekibe 2-0 mağlup oldu. Seri penaltı atışlarını 4-2 kazanan Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yazdırdı. Denizlispor ile oynanan zorlu karşılaşmada Nwakaeme ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu 'in 19'uncu haftasında oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 20:37 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 20:38 ABONE OL
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçı evinde 2-0 kazanan Trabzonspor rövanşta Denizlispor'a konuk oldu. İlk yarıda kalesinde gördüğü 2 golle şoka giren bordo mavililer 90 dakikada gol bulamayınca maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Bordo mavililer penaltılarda 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

NWAKAEME KIRMIZI KART GÖRDÜ | İZLEYİN

NWAKAEME KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Denizlispor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 94. dakikasında Tiago Lopes ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Nwakaeme faul bekledi. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcuya "hakemi aldatmaya yönelik hareketten" sarı kart gösterdi. Pozisyonun faul olduğuna dair itirazlarını şiddetli bir şekilde sürdüren Nwakaeme, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bordo - mavililerin yıldız futbolcusu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

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Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!
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