Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçı evinde 2-0 kazanan Trabzonspor rövanşta Denizlispor'a konuk oldu. İlk yarıda kalesinde gördüğü 2 golle şoka giren bordo mavililer 90 dakikada gol bulamayınca maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Bordo mavililer penaltılarda 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

NWAKAEME KIRMIZI KART GÖRDÜ | İZLEYİN

NWAKAEME KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Denizlispor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 94. dakikasında Tiago Lopes ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Nwakaeme faul bekledi. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcuya "hakemi aldatmaya yönelik hareketten" sarı kart gösterdi. Pozisyonun faul olduğuna dair itirazlarını şiddetli bir şekilde sürdüren Nwakaeme, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bordo - mavililerin yıldız futbolcusu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.