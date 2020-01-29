Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sözleşmesi resmen feshedildi

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile görüşerek yollarını ayırdığını açıklamıştı. Avcı'nın resmi sözleşme feshi bugün gerçekleşti. Beşiktaş, tecrübeli teknik direktörü resmen TFF'ye bildirdi.

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve bugün idmana çıkartan Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli teknik adama 3 yılın sonunda 36 milyon TL ödenecekti. Sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşılmadı.





AVCI BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

"10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım."

"İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim."