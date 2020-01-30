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'den transfer dönemi hakkında açıklama

Kulübü, transfer döneminin 31 Ocak Cuma günü 18.00'de bitmesiyle ilgili olarak açıklama yayımladı. Sarı lacivertliler, Avrupa ligleriyle arada 2 saatlik fark olduğu ve bu durumun transferin hemen hemen 16.00 itibariyle sona erdiği sonucunu doğurduğunu vurguladı. Buna rağmen bu gerçeğin görmezden gelindiğini belirtilen açıklamada bu hususta 'na başvuruda bulunulduğunu ancak kararın olumsuz çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 21:17 ABONE OL
Fenerbahçe'den transfer dönemi hakkında açıklama

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve transferlerin Kulüp Lisans Kurulu'na transferin son günü saat 18:00 kadar onay için sunulmasını öngören talimat hükmüne karşı tahkim yoluna başvurmuştur.

Tüm futbol camiasının da malumu olduğu ve hatta her sezon televizyon yayınlarına da yansıdığı üzere, transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazen dünyanın başka bir ucundaki bir kulübün transferde yaptığı bir hamle, ülkemize kadar uzanan transferler zincirine yol açabilmektedir. Kaldı ki ülkeler arası saat farkı ile özellikle Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferin hemen hemen saat 16:00 itibariyle sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır.

Transfer süreçlerinin dinamik doğası itibariyle kaçınılmaz olan bu gerçekler görmezden gelinerek yapılan talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir.

Kulüp Lisans Kurulu'nun, futbol dünyasının gerçeklerine uyum sağlamasını beklediğimizi ısrarla dile getirmemize rağmen, kulüplerin diğer tüm ülkelerin aksine, rutin iş mesaisi saatlerine uymak zorunda bırakıldığını ve bu durumu Tahkim Kurulu'nun olumsuz kararıyla bir kez daha kabul etmek zorunda kaldığımızı, başvurumuzun sadece bu hususa ilişkin olduğunun da altını çizerek belirtmek isteriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Fenerbahçe'den transfer dönemi hakkında açıklama
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