Galatasaray'dan Steven Nzonzi açıklaması

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."

FATİH TERİM'DEN NZONZI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalmasıyla ilgili bilgi vermesi istenen Fatih Terim "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık" demişti.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAY'I SİLMİŞTİ

Kadro dışı bırakılan Steve Nzonzi, Instagram hesabından Galatasaray paylaşımlarını silip Galatasaray'ı da takip etmeyi bırakmıştı.