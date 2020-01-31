Liverpool Southampton hangi kanalda? Premier Lig Liverpool Southampton maçı ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere Premier Lig 25. Hafta maçları kapsamında Liverpool Southampton ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Liverpool Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Liverpool Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig Liverpool Southampton maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;