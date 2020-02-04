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'ın maçı kafilesi belli oldu!

yarı final ilk maçında deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi de belli oldu. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı devam eden de maç kafilesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 14:55 ABONE OL
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi belli oldu!

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


İŞTE ALANYASPOR KAMP KADROSU:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi belli oldu!
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