TFF, PFDK sevklerini açıkladı

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.02.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın 01.02.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu KORAY ALTINAY'ın 01.02.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ALTAY Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BURSASPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü futbolcusu BİLAL GÜLDEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi SERKAN SEVİNÇ'in 02.02.2020 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR Kulübü kaleci antrenörü SALİH AYDIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ÇORUM FK'nın 02.02.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MANSUR ÇALAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ idarecisi HASAN TONYALI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MANİSASPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-MANİSASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- CİZRESPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü Başkanı MARUF SEFİNÇ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 04.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü idarecisi ŞENOL ALĞAN'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarına girmesi ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 04.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü kaleci antrenörü İBRAHİM HALİL AKKUŞ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü futbolcusu UMUT DİLEK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ESENLER EROKSPOR Kulübü futbolcusu EFE CAN ÇÖLBEKLER'in 02.02.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN'ın 02.02.2020 tarihinde oynanan MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- YOZGATSPOR 1959 FK'nın 02.02.2020 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- GÖLCÜKSPOR Kulübü futbolcusu ERDEM KORKMAZ GÜNER'in 02.02.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE ALAN'ın 02.02.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."