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Kevin-Prince Boateng, 'la ilk maçında siftah yaptı

’ın Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng, siyah beyazlı formayla çıktığı ilk maçta ağları havalandırdı. 46. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna giren Boateng'e, attığı golün asistini Gökhan Gönül yaptı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.2.2020 19:08 ABONE OL
Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'la ilk maçında siftah yaptı

Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, Gaziantep karşısında fileleri havalandırarak ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan ve sahada kaldığı süre boyunca etkili bir görüntü çizen Boateng, 69. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topuğuyla şık bir vuruş yaparak takımının 2. golünü attı.

Boateng'in golünün ardından Vodafone Park'ta, Ganalı futbolcunun birçok kez söylerken video çektiği, İbrahim Tatlıses'in 'Deli Gibi Severim' şarkısı çaldı.

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Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'la ilk maçında siftah yaptı
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