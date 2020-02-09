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forması giyen Baiano, Sörloth ve 'dan özür diledi

'in 21'inci haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın son dakikalarından Trabzonspor'un yıldızı Sörloth Baiano'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyondan önce Sörloth'a sert bir müdahalede bulunan Baiano ise hesabından hem Sörloth'tan hem de Trabzonspor'dan özür diledi.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 14:41 ABONE OL
Gençlerbirliği forması giyen Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin son dakikalarında Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano ile ikili mücadeleye giren Trabzonsporlu Alexander Sörloth, rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Sörloth'un kırmızı görmesine sebep olan Gençlerbirliği oyuncusu Baiano ise instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda Norveçli golcüden ve Trabzonspor camiasından özür diledi.

"SÖRLOTH'UN ATILMASINI İSTEMEZDİM"

Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasnı onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim."


HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN SÖRLOTH AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Sörloth'un gördüğü kırmızı kart için konuşan genç teknik adam, "Bizim oyuncularımızın sahada kalmak için direnmesi gerekiyor. Rakibin, Alexander Sörloth'a tekmesi var, hakem onu verseydi atılmazdı. Bizim işimiz zor, rakipler bize karşı bunları yapacaklar. Bizi sinirlendirmek isteyecekler ama biz sakin kalmalıyız" ifadelerini kullandı. Penaltı pozisyonunda ise Hüseyin Çimşir, "Penaltı. Direkt tabanı var. Benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı" ifadelerini kullanmıştı.

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Gençlerbirliği forması giyen Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi
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