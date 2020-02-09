Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin son dakikalarında Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano ile ikili mücadeleye giren Trabzonsporlu Alexander Sörloth, rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Sörloth'un kırmızı görmesine sebep olan Gençlerbirliği oyuncusu Baiano ise instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda Norveçli golcüden ve Trabzonspor camiasından özür diledi.

"SÖRLOTH'UN ATILMASINI İSTEMEZDİM"

Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasnı onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim."





HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN SÖRLOTH AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Sörloth'un gördüğü kırmızı kart için konuşan genç teknik adam, "Bizim oyuncularımızın sahada kalmak için direnmesi gerekiyor. Rakibin, Alexander Sörloth'a tekmesi var, hakem onu verseydi atılmazdı. Bizim işimiz zor, rakipler bize karşı bunları yapacaklar. Bizi sinirlendirmek isteyecekler ama biz sakin kalmalıyız" ifadelerini kullandı. Penaltı pozisyonunda ise Hüseyin Çimşir, "Penaltı. Direkt tabanı var. Benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı" ifadelerini kullanmıştı.