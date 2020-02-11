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Aranan kan

, karşılaşmasında 45 dakikada görev yapmasına rağmen hücum istatistiklerinde takım liderlerinden biri olunca dikkat çekti

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Aranan kan Deniz Türüç

Fenerbahçe'nin bu sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, Alanyaspor maçında 45 dakikalık performansıyla maça damga vuran isimler arasındaydı. Adam eksiltmekte zorlanan sarı-lacivertlilerin, adam geçme istatistiğinde lideri olan gurbetçi yıldız, ceza sahasına 8 orta ve 2 şutluk pas göndererek yine takımın liderlerinden biriydi. Fenerbahçe'nin bulduğu golden önce de Kruse'ye ortayı yapan isim oldu. Teknik heyetin, cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında milli futbolcuya 11'de görev vermesi bekleniyor. Ersun Yanal, kilidi açtıktan sonra Deniz veya Rodrigues'ten birini kenara alarak Tolga Ciğerci hamlesiyle orta saha direncini artıracak.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçına damga vuran Ümit Öztürk bakın hangi takımı tutuyor?

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Aranan kan Deniz Türüç
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