Aranan kan Deniz Türüç

Fenerbahçe'nin bu sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, Alanyaspor maçında 45 dakikalık performansıyla maça damga vuran isimler arasındaydı. Adam eksiltmekte zorlanan sarı-lacivertlilerin, adam geçme istatistiğinde lideri olan gurbetçi yıldız, ceza sahasına 8 orta ve 2 şutluk pas göndererek yine takımın liderlerinden biriydi. Fenerbahçe'nin bulduğu golden önce de Kruse'ye ortayı yapan isim oldu. Teknik heyetin, cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında milli futbolcuya 11'de görev vermesi bekleniyor. Ersun Yanal, kilidi açtıktan sonra Deniz veya Rodrigues'ten birini kenara alarak Tolga Ciğerci hamlesiyle orta saha direncini artıracak.

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