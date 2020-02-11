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Fenerbahçeli 60 gün sonra formasına kavuştu

'in 15'inci haftasında Demir Grup ile oynanan zorlu karşılaşmanın öncesinde sakatlanarak 60 gün sahalardan uzak kalan , formasına kavuştu. Yıldız futbolcu Kırklarelispor'un ikinci yarısında sahaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 22:26 ABONE OL
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım 60 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın hazırlıkları esnasında yaşadığı sakatlık sonrası ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Hasan Ali Kaldırım, geçtiğimiz günlerde takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.

60 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil olan Kaldırım, 60 gün aradan sonra formasına kavuştu.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım 60 gün sonra formasına kavuştu
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