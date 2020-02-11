Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım 60 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın hazırlıkları esnasında yaşadığı sakatlık sonrası ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Hasan Ali Kaldırım, geçtiğimiz günlerde takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.
60 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil olan Kaldırım, 60 gün aradan sonra formasına kavuştu.FENERBAHÇE'DE HASAN ALİ KALDIRIM SEVİNCİ