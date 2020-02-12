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kondisyon ve taktik çalıştı

, 'in 22'nci haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:02 ABONE OL
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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