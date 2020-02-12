Liverpool'dan Van Dijk'a dudak uçuklatan rakam!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı stoperi Virgil van Dijk'a yeni sözleşme kapıda. İngiliz takımının yöneticilerinin, Hollandalı yıldıza yeni bir mukavele sunmak için harekete geçtiği bildirildi.



Kulüp 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Van Dijk'a 5 yıllık yeni bir kontrat sunulacağı ifade edildi.

Oyuncunun maaşında da hatırı sayılır bir düzenlemeye gidilecek. Haftalık 150 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızın bu ücreti 180 bin Euro'ya yükseltilecek ve 5 yıl boyunca oyuncu yaklaşık 60 milyon Euro'nun sahibi olacak.

Liverpool böylelikle, Juventus'un oyuncu için getirdiği 180 milyon Euro'luk teklife de kapılarını kapatmış olacak.

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