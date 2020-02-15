Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal: Bunun sorumlusu benim

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı lacivertliler 38 puanda kalırken Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrasında öz eleştiri yaptı. Geçtiğimiz sezondan bu yana stres yönetimi konusunda Fenerbahçe'nin en kötü takım olduğunu belirten Yanal, "Bunun sorumlusu benim" dedi.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamalarından satır başları:

"Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık."

"Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz."

"Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı ve inançlarını kaybetmemeli. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çok çalışarak geçirebilirsiniz. Üstümüze ne düşerse Fenerbahçe için yapmaya hazırız."

"Bütün sorumluluğu üstüme alırım. Önemli ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum."

"Bugün mağlup olduk. Futbolun içinde olan bir sonuç. Bugün kötü oynadık. Bunun sorumlusu tabii ki bizleriz. Bunu masaya yatırıp, karşılıklı olarak tartışıp Fenerbahçe'nin menfaatlerini de düşünerek taşın altına elimizi sokarız."

"Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu her zaman söylediğimiz bir şey. Sayın Başkanımızın en büyük destekçisi olarak yer alıyorum. Fenerbahçe için taşın altına her zaman elimi koyarım."