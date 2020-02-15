Fernando Muslera, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinin önemli isimleriden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibe imza attığı 2011'den bu yana yakaladığı form grafiğinin yanı sıra karakteriyle de ön plana çıkan Uruguaylı file bekçisi, jubilesini de Galatasaray'da yapacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Muslera'ya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. Gelecek yıl bitecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzatılacak olan tecübeli kalecinin ücretinde de indirim yapılacak.

Türkiye'de forma giydiği 9 yılda 14 kupa kaldıran ve kaptanlık seviyesine kadar yükselen 33 yaşındaki eldiven, Galatasaray'ın önerisine evet diyecek ve futbola sarı-kırmızılılarda veda edecek.

Mevcut sözleşmesi gereği yıllık 3 milyon 575 bin euro maaş alan Muslera, 2017-2018 sezonuna kadar maç başı 20 bin euro bonus alıyordu. Bu prim 2017-2018 sezonunun başında yapılan yeni anlaşmayla lig ve Avrupa'da alınan her puan için 5 bin euro prim olarak revize edildi.

Yönetim, 3 yıllık yeni kontrat teklifinde maaşında değişiklik yapmadan puan başı primini kaldırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da 355 resmi maça çıkan Muslera, 117 maçta kalesini kapattı. Sarı-kırmızılılarda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kaldırarak tarihe geçti.