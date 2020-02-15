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'da Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor

'a geldiği 2011 yılından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan , sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin 2021 yılında sona erecek olan kontratı 2024'e kadar uzatılacak. 33 yaşındaki kaptan, ücretinde indirime gitmeyi de kabul etti. Sık sık futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini ifade eden Muslera, sarı-kırmızılılardan gelen teklife evet diyerek bu hedefini de gerçekleştirmiş olacak.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:24 ABONE OL
Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor

Fernando Muslera, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinin önemli isimleriden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibe imza attığı 2011'den bu yana yakaladığı form grafiğinin yanı sıra karakteriyle de ön plana çıkan Uruguaylı file bekçisi, jubilesini de Galatasaray'da yapacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Muslera'ya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. Gelecek yıl bitecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzatılacak olan tecübeli kalecinin ücretinde de indirim yapılacak.

Türkiye'de forma giydiği 9 yılda 14 kupa kaldıran ve kaptanlık seviyesine kadar yükselen 33 yaşındaki eldiven, Galatasaray'ın önerisine evet diyecek ve futbola sarı-kırmızılılarda veda edecek.

Mevcut sözleşmesi gereği yıllık 3 milyon 575 bin euro maaş alan Muslera, 2017-2018 sezonuna kadar maç başı 20 bin euro bonus alıyordu. Bu prim 2017-2018 sezonunun başında yapılan yeni anlaşmayla lig ve Avrupa'da alınan her puan için 5 bin euro prim olarak revize edildi.

Yönetim, 3 yıllık yeni kontrat teklifinde maaşında değişiklik yapmadan puan başı primini kaldırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da 355 resmi maça çıkan Muslera, 117 maçta kalesini kapattı. Sarı-kırmızılılarda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kaldırarak tarihe geçti.

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Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor
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