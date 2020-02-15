Mircea Lucescu ikilemi

Beşiktaş yönetiminin kulübün futbol aklı olarak göreve getirmek için temaslarda bulunduğu Mircea Lucescu'nun durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Altyapıda uygulanacak sistemden gelecek planlamasına kadar hemen her konuda yönetime de danışmanlık yapması düşünülen Rumen teknik adam için yönetim kurulunda da fikir değişikliği yaşanıyor. Luce'ye olumlu bakan isimler her geçen gün azalıyor. Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen ancak sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen 74 yaşındaki teknik adam ile uzun vadeli bir plan yapılamayacağını savunan yöneticiler, Luce'nin gelişine de olumsuz bakıyor. Başkan Çebi, önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a beklediği Lucescu ile görüşüp son kararını da verecek.



ÇEBİ, ORMAN'A CEVAP VERECEK

Geçtiğimiz ay eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları sonrasında gözler de cevap için Ahmet Nur Çebi'ye çevrilmişti. Çebi, "Divan Kurulu'nda aile içerisinde yanıt vereceğim. Fikret Bey de gelsin gözünün içine bakarak konuşacağım" yanıtını vererek bugünü işaret etmişti. Merakla beklenen divan kurulu toplantısı bugün 10.30'da yapılacak ve Orman döneminin devir raporu da ilk kez açıklanacak.

BUGÜN NELER OLDU