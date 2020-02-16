Ahmet Nur Çebi fena patladı

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Beşiktaş'ta merakla beklenen Divan Kurulu'nda başkan Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Çebi, mali konularda çarpıcı tespitler yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Geleneklerde ibra etmemek yokmuş. Yahu sen geldiğin gün Demirören'den hesap soracağını söyledin. Bu adetlere uygunsa, benimki niye değil!Para verecekmişim, Ali Koç vermiş.Koç para verirken burada sen başkandın, niye vermedin? Sen parayı harcayacaksın, vatandaş gelip senin borçlarını ödeyecek. Bir sus artık.seni de kucaklayalım.Ümraniye'de masamı toplamışım. Yaramı deşti. Bana mobbing yaptılar. Yanındaki yönetici arkadaşlarıyla futbolcuların aşçıların duyacağı şekilde bana küfür ettiler."Beşiktaş'tangiderken paramı almışım. Paramı aldım ya, çalmadım ki. Giderken hangi yönetici alacaklarını bırakmış? Bu kulübün uçağına bindiniz, ekmeğini yediniz, çayını içtiniz, hiç mi bırakacak 100 bin liranız yoktu.""Biz de borç içinde geldik diyor. Ben o dönemde de ağladım, zırladım, bu nasıl hesap dedim. Beterin beteri varmış. O gün 85 milyon dolar kredi, 10 yıl vadeliydi. 2 tane de temlik vardı, kira ve yayın gelirlerimiz. Şimdi gelirler 5 yıl temlikli gözüküyor ama borç 12 yılda ödenecek. Bugün her şey temlikli. Kartal Yuvaları felaket içinde yüzüyor.""TFF'artık eski ve yaşlı hakemler istemiyoruz' dedik. VAR ile hakemler arasında işler niye gitmiyor diyoruz, ceza alan hakemleri buraya koymak zorunda kalıyoruz diyorlar. Yurt dışından hakem getirin. Zekeriya Alp'e kızgınsınız. Ben her zaman temas halindeyim. Beşiktaş adına çektiği üzüntüyü hissettiğim bir ağabeyimdir.""Buşartlar altında bizim çıkabileceğimiz tek bir yol kaldı, bağış kampanyası. Beşiktaş'ı Beşiktaşlı'dan başka kimse kurtaramaz ve yardımcı olamaz. 1 Lira da bir, 10 bin Lira da bir. Artık kara delikler yok, kapatarak geliyoruz.""FutbolAŞ'ye girmemişim, göğsümü koyacakmışım. Ben kellemi koydum. Genel kurullarda genç çocukları arka taraflarda dövdürdünüz. 3 yıldır transferleri yapan transfer komitesi başkanın vardı. Benden ne istiyorsun, bak işine. Şenol Hoca'nın şampiyonluğu kaybettiği sene, Orman ve yöneticilerinin hocayı küstürüp başarısız olmasına sebep olduğunu çok iyi biliyorum."Kulübün mali durumu da açıklandı. Siyah-beyazlıların borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu belirtilirken, alacağının ise 272 milyon 529 bin lira olduğu kaydedildi. Ayrıca mevcut şartlarda Mayıs ayının sonuna kadar borcun 185 milyon TL artacağı açıklandı.Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, son 10 yılda yapılan hatalarla ilgili ilginç örnekler de verdi. Mayıs ayındaki mali ve idari genel kurula raporun yetiştirilmesi için firma ile anlaşıldığını belirten Urgancılar, "2017'de 11 adet daire alınmış. O yoklukta 7,5 milyon TL ödenmiş. 2017'de alınan dairelere 2014'te bir banka çoktan ipotek koymuşmuş.Bir kulüp almak için 1.2 milyon TL ödenmiş ama ne kulüp var ortada ne de para" İfadelerini kullandı.