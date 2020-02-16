Zorlu seri başlıyor

Yeni Malatyaspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecekTribünlerde Kadıköy'e yönelik tezahüratlar yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcularından derbide galibiyet sözü isteyecek. Teknik heyet ise takıma 'Fenerbahçe' kelimesini yasakladı."diyerek Yeni Malatyaspor maçına konsantre olunmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim,uyarısında bulundu.Göztepe yenilgisinin ardındangeçip 5 maçlık galibiyet serisiyakalayan Galatasaray, bunu 6 maçaçıkarıp derbi öncesi yara almak istemiyor.Aslan için zorlu fikstürün startıbugün veriliyor. Sarı-kırmızılılar, sezonunilk yarısındaile berabere kalmıştı.Kasımpaşa deplasmanı ve Aytemiz Alanyaspor kupa rövanşında oyuna sonradan giren Onyekuru'ya ilk 11 yolu açıldı. Kırmızı kart cezalısı Mariano'nun yerine Linnes'i oynatacak olan Fatih Terim, sol beke Ömer Bayram'ı çekecek ve Ömer'in önüne Onyekuru'yu monte edecek. Nijeryalı yıldız, ligde ilk kez 11'de şans bulacak.Malatyaspor maçında sergileyeceği performansla F.Bahçe derbisinde formayı kapmaya çalışacak.Devre arasında takıma katılan Onyekuru, 2'si Süper Lig (33), 2'si Türkiye Kupası (134) olmak üzere 4 maçta 167 dakika forma giydi.İyileşen Falcao üç gündür takımla çalışıyor ve Yeni Malatyaspor maçında oynamaya hazır. Ancak Fatih Terim'in tercihi Adem Büyük olacak.Kolombiyalı golcü, Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında süre alacak. Adem'e görev verecek olan Terim oyuncusunu uyarmayı da ihmal etmedi. Ceza sınırında olan tecrübeli oyuncu, kart görmesi halinde haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde mücadele edemeyecek.Sezonun ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan BtcTurk Yeni Malatya, Galatasaray maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar,Galatasaray,bugün oynanacak maçta tribünde 45 bin taraftar olmasını bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma destek için tribündeki yerini alıp, Kadıköy öncesi takıma moral vermesi bekleniyor.

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