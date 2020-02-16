Zorlu seri başlıyor

Yeni Malatyaspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek Galatasaray'da taraftarın ve futbolcuların aklı Fenerbahçe derbisinde.
Tribünlerde Kadıköy'e yönelik tezahüratlar yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcularından derbide galibiyet sözü isteyecek. Teknik heyet ise takıma 'Fenerbahçe' kelimesini yasakladı."Derbi kadar önemli"
diyerek Yeni Malatyaspor maçına konsantre olunmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, "Yeni Malatyaspor maçında da sahaya karakter koyun ve rakibi hafife almayın. Yeni Malatyaspor'u yenersek Fenerbahçe derbisinin anlamı olur''
uyarısında bulundu.
ASLAN 6'DA 6 HESABI YAPIYOR
Göztepe yenilgisinin ardından Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa'yı
geçip 5 maçlık galibiyet serisi
yakalayan Galatasaray, bunu 6 maça
çıkarıp derbi öncesi yara almak istemiyor.
Aslan için zorlu fikstürün startı
bugün veriliyor. Sarı-kırmızılılar, sezonun
ilk yarısında Yeni Malatyaspor (1-1), Fenerbahçe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0)
ile berabere kalmıştı. Galatasaray, evinde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.
ONYEKURU SAHNE ALIYOR
Kasımpaşa deplasmanı ve Aytemiz Alanyaspor kupa rövanşında oyuna sonradan giren Onyekuru'ya ilk 11 yolu açıldı. Kırmızı kart cezalısı Mariano'nun yerine Linnes'i oynatacak olan Fatih Terim, sol beke Ömer Bayram'ı çekecek ve Ömer'in önüne Onyekuru'yu monte edecek. Nijeryalı yıldız, ligde ilk kez 11'de şans bulacak. Geçen sezon Kadıköy'de gol atan Onyekuru,
Malatyaspor maçında sergileyeceği performansla F.Bahçe derbisinde formayı kapmaya çalışacak.
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Devre arasında takıma katılan Onyekuru, 2'si Süper Lig (33), 2'si Türkiye Kupası (134) olmak üzere 4 maçta 167 dakika forma giydi.
ADEM'E UYARI!
İyileşen Falcao üç gündür takımla çalışıyor ve Yeni Malatyaspor maçında oynamaya hazır. Ancak Fatih Terim'in tercihi Adem Büyük olacak. Son haftaların formda ismi Adem'i ilk 11'den kesmek istemeyen Terim, Falcao'yu yedek soyunduracak.
Kolombiyalı golcü, Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında süre alacak. Adem'e görev verecek olan Terim oyuncusunu uyarmayı da ihmal etmedi. Ceza sınırında olan tecrübeli oyuncu, kart görmesi halinde haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde mücadele edemeyecek.
YENİ MALATYA İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE
Sezonun ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan BtcTurk Yeni Malatya, Galatasaray maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçlarda galip gelemedi. Sakat Fofana ile kart cezalısı Mustafa Akbaş bugün forma giyemeyecek.
HEDEF 45 BİN KİŞİ
Galatasaray,
bugün oynanacak maçta tribünde 45 bin taraftar olmasını bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma destek için tribündeki yerini alıp, Kadıköy öncesi takıma moral vermesi bekleniyor.