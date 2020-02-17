Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund PSG ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları kapsamında Borussia Dortmund PSG ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Borussia Dortmund PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Borussia Dortmund PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund PSG maçı canlı takip ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;