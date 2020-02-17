Son 6 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Galatasaray, 1999'dan beri yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 23 Şubat Pazar günü oynanacak 23. hafta mücadelesi öncesi iki teknik adamın 11'leri merak ediliyor.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Galatasaraylıların gözü ise Falcao'dan gelecek haberde. Yeni Malatyaspor'a karşı maçın son bölümünde oyuna giren 34 yaşındaki yıldız forvetin Kadıköy'deki derbide oynayacağı ifade ediliyor. Kolombiya basınından colombia.as'ta yer alan habere göre 3 haftalık sakatlığını tamamen atlatan deneyimli futbolcu, Fenerbahçe maçında görev yapacak.

Falcao'nun hazır olduğunun vurgulandığı haberin detaylarında, "Üç haftalık aranın ardından Falcao, Galatasaray'a geri döndü. El Tigre, sakatlığının üstesinden geldi ve 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada oynamak için hazır olduğunu gösterdi. Kolombiyalı için başka sonuçlar olsa da bu maç, ligde liderlik konumuna çıkılabilecek bir derbi" ifadeleri yer aldı.

Fatih Terim'in golcü futbolcuyu derbiye sakladığını aktaran Kolombiya basını şunları yazdı: "Fatih Terim hafta sonu oynanacak derbiye kadar bir sorun yaşamak istemiyor. Pazartesi gününden itibaren derbiye hazırlanmaya başladı. Koç, antrenmanda U19 takımına karşı bir futbol maçı hazırladı. İki takım için de çeşitli varyasyonları denemesine rağmen Kolombiyalı forvet takımında her zaman mevcuttu."