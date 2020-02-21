Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş'a kötü haber gelmişti.

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Ljajic, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan Sırp futbolcunun Boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olduğu duyurulmuştu.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

İtalyan basınında yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde Adem Ljajic'in koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi.