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İtalyanlar duyurdu! 'te koronavirüsü şüphesi

'ta derbisi öncesinde şoku yaşanmıştı. Boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan yıldız, zorlu kadrosuna alınmamıştı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Adem Ljajic'te koronavirüsü tehlikesinin bulunduğu yazıldı. Yıldız futbolcunun bu nedenle karantina altına alındığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 23:15 ABONE OL
İtalyanlar duyurdu! Adem Ljajic'te koronavirüsü şüphesi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş'a kötü haber gelmişti.

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Ljajic, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan Sırp futbolcunun Boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olduğu duyurulmuştu.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

İtalyan basınında yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde Adem Ljajic'in koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi.

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İtalyanlar duyurdu! Adem Ljajic'te koronavirüsü şüphesi
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