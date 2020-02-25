İngiltere Premier Lig 27. hafta özetleri | Golleri izleyin

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İşte haftanın maçları ve özetleri...
CHELSEA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ
BURNLEY - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ
CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ
SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON | MAÇ ÖZETİ
SOUTHAMPTON - ASTON VILLA | MAÇ ÖZETİ
LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY | MAÇ ÖZETİ
WOLVERHAMPTON - NORWICH CITY | MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - EVERTON | MAÇ ÖZETİ
LIVERPOOL - WEST HAM UNITED | MAÇ ÖZETİ
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