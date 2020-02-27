Hem kupa hem 11 maçlık seri!

Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Ersun Yanal, hedefini kupa maçı olarak belirledi ve ligde kalan 11 karşılaşmayı da kazanmayı kafasına yazdı. Özellikle Türkiye Kupası'ndaki iki Trabzonspor maçını kader sınavı olarak gören tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'u elemeliyiz. Ligde de kalan 11 haftayı kazanarak geçmeliyiz. Ben bu taraftara borçluyum. Başkana borçluyum. Umarım artık hakemlerin hata yapma kontenjanları dolmuştur. Çünkü çok canımız yandı. Bundan sonra daha fazla hataya tahammülümüz kalmadı" şeklinde konuştu.



TRABZON MAÇI 3 MART'TA

Cumartesi günü ligde Antalyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise 3 Mart'ta Trabzonspor ile oynayacak.



FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

* Antalyaspor (D)

* Trabzonspor (D)-ZTK

* Denizlispor

* Konyaspor (D)

* Kayserispor

* Kasımpaşa (D)

* Yeni Malatya

* Göztepe

* Trabzonspor-ZTK

* Gençlerbirliği (D)

* Sivasspor

* Beşiktaş (D)

* Çaykur Rizespor

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