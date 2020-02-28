Başakşehir Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı

Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Başakşehir, ilk maçı 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Sporting Lizbon'u uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek son 16'ya kaldı ve Türkiye'ye baharı yaşattı.45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Aleksic nefis vuruşuyla kaleci Maximiano'yu avladı: 2-0. Oyunu forse eden temsilcimiz, 55'te Demba Ba ile mutlak bir golü kaçırdı. Portekiz ekibi 68. dakikada cezayı kesti. Sol kanattan Acuna'nın ortasında kafayı vuran Vietto, topu ağlarla buluşturup skoru 2-1 yaptı. 90+1'de paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Visca harika bur vuruşla köşeyi görüpdedi ve maçı uzatmaya götürdü.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç sonu galibiyet aldığımız için sevindik, sahada kutlama yaptık ama içeri girince aldığımız şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Ülkemizin başı sağ olsun, Türk askerimizin başı sağ olsun. Türkiye için kazandık" ifadelerini kullandı.Avrupa'da baharı gören ve bu kritik dönemde Türkiye'nin puanını yükselten Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi bugün İsviçre'de saat 15.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Rakipler arasında M.United, Inter ve Roma gibi devler de var.Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon'u eleyen Başakşehir, Kasım 1988'den (Galatasaray vs N.Xamax) bu yana Avrupa kupalarında ilk maçını en az iki farklı kaybettiği bir eşleşmede tur atlayan ilk Türk takımı oldu.Teşekkürler Başakşehir... Teşekkürler Göksel Gümüşdağ... Teşekkürler Okan Buruk... Helal olsun Başakşehirli futbolculara...Sporting'i ilk 45 dakikada futbol ve pozisyon olarak ezip iki muhteşem gole imza attılar. İkinci yarıda şanssız bir gol yemelerine rağmen vazgeçmediler, tur için yüreklerini, mücadele güçlerini sahaya bıraktılar. Kaleci Mert'ten Visca'ya, Skrtel'den Aleksic'e, Clichy'den Demba Ba'ya takım halinde sonuna kadar savaştılar. Futbolun adaletidiyordu. Ve o adalet yerini buldu. Visca takım kaptanı olarak önce maçı uzatmaya taşıyan golü attı; uzatmanın sonunda da penaltıyı Sporting ağlarına resmen mıhladı. Bu gol sadece Başakşehir'i zafere götürmedi,Başakşehirli oyuncuları ve Okan Buruk'u Avrupayı dışlamadıkları için alkışlıyorum.

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