Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyaspor - Fenerbahçe maçında duygu dolu anlar! Takım kadroları yerine şehitlerin ismi anons edildi

- maçında duygu dolu anlar! Takım kadroları yerine şehitlerin ismi anons edildi

'in 24. haftasında 'un 'yi konuk ettiği maçın öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 34 asker anıldı. Mehmetçiklerin fotoğrafları ile isimleri skorborda yansıtıldı ve statta görevli spiker tarafından şehitlerin isimleri tek tek anons edildi. Anons edilen her bir şehit ismi için tribünler "Burada" şeklinde karşılık verdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.2.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 22:25 ABONE OL
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında duygu dolu anlar! Takım kadroları yerine şehitlerin ismi anons edildi

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib'de şehit olan ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, "Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum" diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.

İdlib şehitlerine veda... Türkiye kahramanlarını uğurluyor
Fenerbahçeli futbolculardan asker selamı! Antalyaspor taraftarları ayakta alkışladı
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında İdlib şehitleri unutulmadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında duygu dolu anlar! Takım kadroları yerine şehitlerin ismi anons edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN