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'da İsmail dönemi bitti

'in 24. haftasında 'a 5-2 yenilen 'da teknik direktör İsmail istifa etti.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 21:33 ABONE OL
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre deneyimli teknik adam istifa etti. Kartal'ın istifasını, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıkladı.

Hasan Kartal, "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur bir gün tekrar döner belki." şeklinde konuştu.

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır da teknik direktör İsmail Kartal'ın görevini bıraktığını duyurdu. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti
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