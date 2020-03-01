Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanarak müthiş bir seri yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü. Fatih Terim'in öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında da 3 puana uzanarak yoluna devam etmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği'nin hedefi ise kazanarak üst sıralara tırmanmak.

45 puanlı Galatasaray ile 27 puanlı Gençlerbirliği arasındaki maçı Arda Kardeşler yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naken yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio.

MAÇTAN NOTLAR

*Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, lig tarihinde rakibini iç sahada üst üste altı kez mağlup edemedi.

*Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen ve rakibinden dört puan alan Gençlerbirliği (1G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmadan sadece üç puan çıkarabilmişti (3B 6M).

*Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

*İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

*Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

*Süper Lig'de çıktığı son beş maçta beş gol atan Radamel Falcao, daha önceki altı karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşamıştı.

*Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası verebilmişti.

*Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı.

*Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktör olarak karşılaştığı üç Süper Lig maçını da Terim kazandı.

*Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray deplasmanında çıktığı beş Süper Lig maçında da rakibine mağlup oldu ve takımları bu karşılaşmalarda toplam 17 gol yedi.