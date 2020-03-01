Galatasaray - Gençlerbirliği maçında İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta İdlib şehitleri anıldı. Maç öncesinde şehitlerimizin isimleri anons edilirken Galatasaray tribünlerinden bu anonslara "Burada" sözüyle karşılık geldi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar İdlib şehitlerinin anısına maçın ilk düdüğünün ardından 3 dakika sessiz kaldılar.
Giriş Tarihi: 1.3.2020 19:25Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 19:26ABONE OL
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta, rejim güçlerinin saldırısı sonucu Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 34 asker unutulmadı.