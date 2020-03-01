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- maçında şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

'ın Süper Lig'in 24. haftasında 'ni konuk ettiği maçta şehitleri anıldı. Maç öncesinde şehitlerimizin isimleri anons edilirken Galatasaray tribünlerinden bu anonslara "Burada" sözüyle karşılık geldi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar İdlib şehitlerinin anısına maçın ilk düdüğünün ardından 3 dakika sessiz kaldılar.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 19:26 ABONE OL
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Süper Lig'in 24. haftasında , 'ni konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta, rejim güçlerinin saldırısı sonucu Suriye'nin kentinde şehit olan 34 asker unutulmadı.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçında İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik
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