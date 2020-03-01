Galatasaray zorlanmadan kazandı! Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Maçın tamamında üstün oynayan sarı-kırmızılı takım rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 3. dakikada Donk, 34 ve 69. dakikalarda ise son haftaların golcüsü Falcao'dan geldi.

Kolombiyalı yıldız böylece son 6 haftada 7. kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini aldı.

Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesindeki Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramos uzaktan çok sert vurdu, Muslera son anda topu kornere gönderdi.



55. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kısa düşen geri pasında kaleci Nordfeldt'in uzaklaştırmak istediği top Falcao'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ramos'a çarpan top kornere gitti.



61. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, kale sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kolombiyalı futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı.



69. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Feghouli, ceza sahasına hareketlenen Falcao'yu göndü. Bu futbolcu çok sert bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-0



80. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kapan Onyekuru, arka direğe koşu yapan Andone'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Nodrfeldt gole izin vermedi.