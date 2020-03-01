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Şehitlerimizin adı okundu Linnes'in eşi ağladı

Galatasaray'ın 'ni konuk ettiği mücadelesi öncesinde, 'de şehit düşen kahraman askerlerimizin isimleri tek tek anons edildi. Duygusal anların yaşandığı o dakikalarda 'in eşi gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 20:12 ABONE OL
Şehitlerimizin adı okundu Linnes'in eşi Elisabeth Haugen ağladı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde duygusal dakikalar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucu şehit olan 36 askerimiz, birçok statta olduğu gibi Türk Telekom Stadyumu'nda da unutulmadı.

Müsabaka öncesinde İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek anons edildi. Şehitlerimizin ismi okunduğuna taraftarlar hep bir ağızdan, "Burada" diye bağırdı.

Maç öncesi yaşanan bu duygusal anlar Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'i de etkiledi. Norveçli oyuncusunun karısı Haugen, şehitlerimizin adı okunurken gözyaşlarını tutamadı.


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Şehitlerimizin adı okundu Linnes'in eşi Elisabeth Haugen ağladı
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