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2 - 3 (MAÇ SONUCU)

, 'in 28. haftasında evinde 2-1 öne geçtiği maçta 'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı. Matt Doherty, Diogo Jota ve Raul Jimenez'in attığı gollerle 3 puana uzanan Wolverhampton bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken Tottenham ise bu yenilgiyle 40 puanda kaldı ve ilk 4 yarışında kritik kayıp yaşadı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 19:30 ABONE OL
Tottenham 2 - 3 Wolverhampton MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı konuk etti.

TSİ 17.00'de başlayan ve Tottenham Hotspr Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham karşılaşmanın 13. dakikasında Steven Bergwijn'in golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole Matt Doherty ile cevap verirken Serge Aurier'in attığı golle Tottenham 45. dakikada 2-1 öne geçti.

Wolverhampon 57. dakikada Diogo Jota'nın golüyle skora denge getirirken 73. dakikada Raul Jimenez skoru tayin eden isim oldu ve konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham 40 puanda kalırken Wolverhampton puanını 42'ye yükseldi.

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Tottenham 2 - 3 Wolverhampton (MAÇ SONUCU)
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