Tottenham 2 - 3 Wolverhampton (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı konuk etti.

TSİ 17.00'de başlayan ve Tottenham Hotspr Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham karşılaşmanın 13. dakikasında Steven Bergwijn'in golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole Matt Doherty ile cevap verirken Serge Aurier'in attığı golle Tottenham 45. dakikada 2-1 öne geçti.

Wolverhampon 57. dakikada Diogo Jota'nın golüyle skora denge getirirken 73. dakikada Raul Jimenez skoru tayin eden isim oldu ve konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham 40 puanda kalırken Wolverhampton puanını 42'ye yükseldi.