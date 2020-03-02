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zirveyi bırakmadı! 'de puan durumu...

'in 24. haftası - ve - maçı ile sona erdi. Haftaya lider olarak giren Başakşehir, sahasında 'u 3-1, Kayserispor ise Göztepe'yi 1-0'lık skorla geçti. Ligin son sırasındaki Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı, Başakşehir ise maç eksiğiyle devrettiği liderliği geri aldı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 22:27 ABONE OL
Başakşehir zirveyi bırakmadı! Süper Lig'de puan durumu...

Süper Lig'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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Başakşehir zirveyi bırakmadı! Süper Lig'de puan durumu...
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