Real Madrid Barcelona MAÇ ÖZETİ! Real Madrid 2-0 Barcelona (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'da dün akşam nefesleri kesen bir karşılaşma oynandı. Dünyanın en büyük derbisi olarak nitelendirilen El Classico'da kozlarını paylaşan iki takım arasında zafere uzanan Real Madrid oldu. Son 7 El Classico'dur galip gelemeyen kraliyet ekibi, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğu ne kadar istediğini göstermiş oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren goller ise 71'de Vinicius Junior ve 90+2'de Mariano Diaz'den geldi. Türkiye'den futbolseverler de karşılaşma sonrası 'Real Madrid Barcelona maç özeti' aratmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan Real Madrid'in eski futbolcusu olan ve Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo da Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. İşte Real Madrid Barcelona maç özeti!

REAL MADRİD BARCELONA MAÇ ÖZETİ! REAL MADRİD 2-0 BARCELONA (MAÇ SONUCU)

Dev maçta gülen taraf ev sahibi oldu. Son 7 maçta ezeli rakibi Barcelona'yı yenemeyen Real Madrid bu kez şeytanın bacağını kırdı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk yarısında, topa daha fazla hakim olan ve etkili hücum yapan taraf Barcelona oldu. Real Madrid'te kaleci Thibaut Courtois iki önemli pozisyonda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim oldu.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım, özellikle ilk 20 dakikada Barcelona kalesinde art arda tehlikeli pozisyonlar yakalasa da son vuruşlarda başarılı olamadı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sol kanatta gelişen Real Madrid atağında ceza sahasında kale çizgisine kadar inip şutunu çeken Vinicius Junior, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın uzatmalarında Real Madrid'de Karim Benzema ile değiştirilen Mariano Diaz Mejia, oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara göndererek (Dk. 92) karşılaşmanın skorunu belirledi.

İkinci yarıdaki etkili futboluyla sahadan 2-0 galip ayrılan eflatun beyazlılarda kaleci Courtois ile defansta Dani Carvajal ve forvette Vinicius Junior maçın yıldızları oldu.

La Liga tarihinde 180'incisi oynanan El Clasico'da eşitlikte bozuldu. Şimdiye kadar 35 maçın beraberlikle sonuçlandığı El Clasico'larda, Real Madrid galibiyet sayısını 73'e çıkartırken, Barcelona ise 72'de kaldı.