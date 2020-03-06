Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri!

Beşiktaş, Süper Lig 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Rakip bekleyip hızlı hücumla oynadı. Erken gol bulmamız çok iyi olmadı. Golden sonra biraz daha kontrollü oynamaya çalıştık. Bu da oyun anlayışımızı değiştirdi. Devamında bizim de, rakibin de pozisyonları var. Dengeli bir maç oldu. Çok iyi oynamadık ama kazanmak önemliydi. Hep iyi oynarken kazanmak önemli ama böyle dengeli maçları kazanmamız da gerekiyor. Her maç arka arkaya aynı performansı beklemek de sağlıklı değil. Küme düşme hattında savaş veren bir takımla oynadık.

"GALATASARAY'A HAZIRLANACAĞIZ"

Bizim için iyi bir hafta oldu. Cumadan kazanıp dinleneceğiz. Haftaya Galatasaray ile ciddi bir derbi oynayacağız. Ona hazırlanıp iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız.

"GALATASARAY'I YENMEK ZORUNDAYIZ"

Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Ligde her maç zor. Hedef koymak istiyorsak Galatasaray'ı yenmeliyiz. Önümüzde 9 günlük süre var. Çalışacağız.

SEDAT AĞÇAY'DAN MAÇ SONU SERT TEPKİ: KARİUS BİLE ŞAŞIRDI!