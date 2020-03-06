Trabzonspor, Guelor Kanga için harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, bir yandan da yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, devre arasında almaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı Kanga için yeniden hareket geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2018 yılında Kızılyıldız'dan Sparta Prag'a 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kanga, gösterdiği performansla değerini artırırken, birçok takımın da ilgisini çekiyor. Bu ekiplerin başında da Trabzonspor geliyor.

Son dönemde yaptığı ekonomik transferlerle mali yapıyı düzelten bordo-mavili ekip, sözleşmesi haziranda sona erecek olan Kanga'nın peşine düştü.

Gabonreview'in haberine göre 29 yaşındaki orta saha, kulübü Sparta Prag'dan gelen teklifi reddetti. Gabonlu ismin yeni sezonda Trabzonspor'da forma giyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, İspanya La Liga ekiplerinden Leganes ve Celta Vigo'nun da Kanga ile ilgilendiği aktarıldı. Kanga, bu sezon tüm kulvarlarda 24 kez Sparta Prag forması giyerken, 11 gol 8 asistlik katkı yaptı.