Zeki Murat Göle kimdir? Denizlispor karşısında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Zeki Murat Göle kaç yaşında?

Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamanın ardından Zeki Murat Göle'nin kariyeri merak konusu oldu. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada teknik direktörlük için adı geçen Abdullah Avcı ile herhangi bir temasın olmadığı vurgulanırken Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçta takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin görev yapacağı belirtildi. Peki Zeki Murat Göle kimdir?

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ AÇIKLADI

Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklama ile antrenör Zeki Murat Göle'nin Denizlispor karşısında takımın başında yer alacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'de çalışıyor. Daha önce gençlik gelişim antrenörlüğü ve A2 Lig antrenörü olarak çalıştı.

Zeki Murat Göle 2014 yılından itibaren ise Fenerbahçe A Takımı'nda görev yapıyor.

26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Zeki Murat Göle Düzcespor ve İstanbul Mesudiyespor'da amatör olarak futbol oynadı. Ayrıca 2. Lig'de ise bir maçı bulunuyor.