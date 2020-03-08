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'u da boş geçmedi

'in 25'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ve , Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın ilk golünde imzası bulunan Falcao Süper Lig'e damga vurmaya devam etti. Ligin ilk yarısındaki 16 haftada 1 gol atabilmişti. , süre aldığı son 7 maçta ise 8 kez ağları sarstı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 21:24 ABONE OL
Radamel Falcao Sivasspor'u da boş geçmedi

Galatasaray'ın sezon başında takıma dahil ettiği Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, yükselişini devam ettiriyor. Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmakta zorlanan golcü futbolcu son maçlara ise damgasını vurdu.

Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı forma ile çıktığı son 7 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı.

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TOPLAM GOL SAYISI 9 OLDU

Antalyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran Falcao, Denizlispor ve Konyaspor ağlarına da birer gol bırakmıştı. Yeni Malatyaspor maçını boş geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde penaltıdan ağları sarstı. Gençlerbirliği filelerini iki kez havalandıran Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi.

Süper Lig'de 13 maçta şans bulan 34 yaşındaki Radamel Falcao toplamdaki gol sayısını ise 9'a yükseltti. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

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Radamel Falcao Sivasspor'u da boş geçmedi
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