Radamel Falcao Sivasspor'u da boş geçmedi

Galatasaray'ın sezon başında takıma dahil ettiği Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, yükselişini devam ettiriyor. Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmakta zorlanan golcü futbolcu son maçlara ise damgasını vurdu.

Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı forma ile çıktığı son 7 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı.

TOPLAM GOL SAYISI 9 OLDU

Antalyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran Falcao, Denizlispor ve Konyaspor ağlarına da birer gol bırakmıştı. Yeni Malatyaspor maçını boş geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde penaltıdan ağları sarstı. Gençlerbirliği filelerini iki kez havalandıran Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi.

Süper Lig'de 13 maçta şans bulan 34 yaşındaki Radamel Falcao toplamdaki gol sayısını ise 9'a yükseltti. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.