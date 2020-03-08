Sivasspor taraftarından Mehmetçik temalı koreografi

Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı. Sivasspor taraftarı Mehmetçik temalı koreografisiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

FUTBOLCULAR PÜR DİKKAT SEYRETTİ

Sivasspor'un bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Ayrıca koreografi sosyal medyada da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.





STAT BAYRAKLARLA DONATILDI

Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı. Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.

İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi.