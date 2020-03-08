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taraftarından Mehmetçik temalı koreografi

'in 25'inci haftasında sahasında 'ı ağırladı. Karşılaşma öncesi Yeni 4 'nda Sivasspor taraftarı "Vatana can feda" yazılı bir koreografi yaptı. Kale arkasındaki taraftarlar ise Mehmetçik temalı anlamlı bir koreografiyle Türk askerine destek mesajı verdi. Yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcusu ise bu duygu dolu anları pür dikkat seyretti.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:12 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 19:47 ABONE OL
Sivasspor taraftarından Mehmetçik temalı koreografi

Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı. Sivasspor taraftarı Mehmetçik temalı koreografisiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

FUTBOLCULAR PÜR DİKKAT SEYRETTİ

Sivasspor'un bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Ayrıca koreografi sosyal medyada da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.


STAT BAYRAKLARLA DONATILDI

Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı. Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.

İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi.

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Sivasspor taraftarından Mehmetçik temalı koreografi
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