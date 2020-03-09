Türkiye ‘faul yok’ dedi

PALABIYIK

Trabzonspor'un 1-1 beraberlikle döndüğü Gaziantep deplasmanında verdiği kararlarla maçın önüne geçen hakem Halis Özkahya'ya tepki yağıyor.bordo-mavili camiayı ayağa kaldırırken, neredeyse tüm hakem hocaları da kararın yanlış olduğu görüşünde birleşti.İkisi de topa müdahale ediyorlar.Biri ederken diğeri etmesetamam diyeceğim. Topamüdahale ediyor AbdülkadirÖmür, diğeri de onun tabanınavuruyor.Trabzonspor'a net şekildeoperasyon yapıldı.Abdülkadir,Diarra'dan topu çalmış. Topadokunduktan sonra tabii ki ayağıdüşecek, bundan doğal ne var! Abdülkadirtopa vurduktan sonra rakipayağını yukarı kaldırırken tabiiki çarpışma olacak. Karar yanlış.Buna kanıt mı arıyorsun?Ne kanıtı kardeşim!Abdülkadir'in hareketi tehlikeliolsa, diyeceğim ki giremezsin.Tabanla girdiğin pozisyonurakibe göstereceksin,cephende olmalı.Maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor, Nwakaeme'nin ayağından golü bularak Gaziantep karşısında 2-1 öne geçti. Ancak önce golü veren hakem Halis Özkahya, sonra VAR çağrısıyla ekran başına gitti. Pozisyonun başında Abdülkadir Ömür'ün Diarra'dan topu çalarken faul yaptığına hükmeden Özkahya, golü iptal etti.SABAH yazarı Ahmet Çakar da G.Antep- Trabzon maç yazısında infial yaratan pozisyonla ilgili, "Hakem Halis Özkahya tehlikeli bir hareket nedeniyle golü iptal etti.Abdülkadir ile Diarra, ikisi de topa ayağını uzatıyor. İkisinin de tabanları topa yönelmiş ve topa ilk vuran Abdülkadir... Sonra da ayaklar temas ediyor.yorumunu yaptı.Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de maçın hakemi Halis Özkahya'nın şampiyonluk yolunda Trabzonspor'a çelme takan isim olduğunu yazdı. Taka, "Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a çelmeyi adaletli olması gereken hakem taktı. Bunlara biri dur desin" başlığını atarken, Kuzey Ekspres ise "Özkahya, şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un yolunu Antep'te kesti… Halis muhlis skandal" başlıklarını kullandı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a telefonla bağlanarak önemli açıklamalar yaptı. Faul nedeniyle iptal edilen golleri için isyan eden Ağaoğlu, "Halis Özkahya iyi bir hakem değil. Kadronun içinde durmasının ne anlamı var?dedi. Moderatör Ersin Düzen'in, "İngiltere'de de VAR tartışılıyor" söylemine sinirlenen Ağaoğlu,ifadelerini kullandı. Şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirterek taraftarlardan destek isteyen Başkan, şöyle devam etti:Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu. 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.