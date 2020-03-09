Türkiye ‘faul yok’ dedi

Trabzonspor'un 1-1 beraberlikle döndüğü Gaziantep deplasmanında verdiği kararlarla maçın önüne geçen hakem Halis Özkahya'ya tepki yağıyor. Son dakikada pozisyonun başında faul olduğu gerekçesiyle Nwakaeme'nin golünün iptal edilmesi
bordo-mavili camiayı ayağa kaldırırken, neredeyse tüm hakem hocaları da kararın yanlış olduğu görüşünde birleşti. İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili görüşleri:
NET PENALTIYI DA VERMEDİ
ERMAN TOROĞLU (Eski hakem, SABAH Yazarı):
İkisi de topa müdahale ediyorlar.
Biri ederken diğeri etmese
tamam diyeceğim. Topa
müdahale ediyor Abdülkadir
Ömür, diğeri de onun tabanına
vuruyor. Futbol oynamadığından bu pozisyonu göremez. Sayılmayan golden önce faul yok.
Trabzonspor'a net şekilde
operasyon yapıldı. Ayrıca maç içerisinde Nwakaeme'ye de yapılan net penaltı, onu da vermediler.
NE KANITI KARDEŞİM!
BÜNYAMİN GEZER (Eski hakem ve MHK eski üyesi):
Abdülkadir,
Diarra'dan topu çalmış. Topa
dokunduktan sonra tabii ki ayağı
düşecek, bundan doğal ne var! Abdülkadir
topa vurduktan sonra rakip
ayağını yukarı kaldırırken tabii
ki çarpışma olacak. Karar yanlış.
Buna kanıt mı arıyorsun?
Ne kanıtı kardeşim! Böyle VAR devreye mi girer?
Abdülkadir'in hareketi tehlikeli
olsa, diyeceğim ki giremezsin.
Tabanla girdiğin pozisyonu
rakibe göstereceksin,
cephende olmalı. O da yok.
İŞTE O POZİSYON
Maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor, Nwakaeme'nin ayağından golü bularak Gaziantep karşısında 2-1 öne geçti. Ancak önce golü veren hakem Halis Özkahya, sonra VAR çağrısıyla ekran başına gitti. Pozisyonun başında Abdülkadir Ömür'ün Diarra'dan topu çalarken faul yaptığına hükmeden Özkahya, golü iptal etti.
ÇAKAR: KARAR YANLIŞ!
SABAH yazarı Ahmet Çakar da G.Antep- Trabzon maç yazısında infial yaratan pozisyonla ilgili, "Hakem Halis Özkahya tehlikeli bir hareket nedeniyle golü iptal etti. Karar yanlış.
Abdülkadir ile Diarra, ikisi de topa ayağını uzatıyor. İkisinin de tabanları topa yönelmiş ve topa ilk vuran Abdülkadir... Sonra da ayaklar temas ediyor. Faul yok, karar yanlış"
yorumunu yaptı.
HALİS MUHLİS SKANDAL
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de maçın hakemi Halis Özkahya'nın şampiyonluk yolunda Trabzonspor'a çelme takan isim olduğunu yazdı. Taka, "Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a çelmeyi adaletli olması gereken hakem taktı. Bunlara biri dur desin" başlığını atarken, Kuzey Ekspres ise "Özkahya, şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un yolunu Antep'te kesti… Halis muhlis skandal" başlıklarını kullandı.
O SENE BU SENE HERKES TRİBÜNE
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a telefonla bağlanarak önemli açıklamalar yaptı. Faul nedeniyle iptal edilen golleri için isyan eden Ağaoğlu, "Halis Özkahya iyi bir hakem değil. Kadronun içinde durmasının ne anlamı var? 8 sene önce suratına tükürülen bir hakem orada duruyorsa arkalarında birileri var demektir. Bu ülke İHA'ları, SİHA'ları yapacak beyinleri yetiştirdi de, iki tane hakem mi yetiştiremeyecek"
dedi. Moderatör Ersin Düzen'in, "İngiltere'de de VAR tartışılıyor" söylemine sinirlenen Ağaoğlu, "İngiltere'de üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz hakemleri ellerinde tutmuyorlar. 3. hatada vurur, yatırırlar adamı"
ifadelerini kullandı. Şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirterek taraftarlardan destek isteyen Başkan, şöyle devam etti: "Taraftarımız bana o sene bu sene mi diyordu. Bundan sonraki her hafta, o hafta. Başakşehir maçına 41 bin taraftarımızı bekliyorum, seyircimizi değil. Tahriklere kapılmayın. O sene bu sene, biz şampiyon olacağız."
MALATYA MAÇINA ALİ PALABIYIK
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu. 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.