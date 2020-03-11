SON DAKİKA

Bundesliga takımlarından Hannover 96 forması giyen Alman defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs tesleri pozitif çıktı.

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TİMO HÜBERS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hannover 96, Alman stoperi Timo Hübers'in corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Corona virüs salgını, tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken korona virüs hastalığına yakalanan ilk futbolcu, kulübü tarafından açıklandı. Peki Timo Hübers kimdir, kaç yaşında?

20 Temmuz 1996 tarihinde doğan 23 yaşındaki Alman futbolcu, stoper mevkiinde görev yapmaktadır. 1.90 metre boyundaki genç yıldız, 82 kg ağırlığındadır.