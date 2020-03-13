Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

İşte 'de seyircisiz oynanacak maçlar

'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı bir dizi önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamaya göre nisan sonuna kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Bu kararın ardından gözler şampiyonluk yarışının kıyasıya yaşandığı 'e çevrildi. Önümüzdeki 6 haftalık dilimde statlarda taraftarların olmayacağı duyurulurken, bu dönemde çok kritik karşılaşmalar oynanacak. İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 07:24 ABONE OL
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

Çin'den başlayarak dünyayı saran koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaması adına alınan tedbirler açıklandı. Bu kapsamda tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Nisan ayının sonuna kadar statlarda taraftarlar olmayacak. Önümüzdeki 6 haftalık periyod sessiz geçecek.

Bu kararın ardından Süper Lig'de dev maçlar da seyircisiz oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Beşiktaş'ın birbirleriyle karşılaşacakları mücadeleler bir kat daha önem kazandı. Bu dönemde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor maçları dikkat çekiyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE SEYİRCİSİZ OYNANACAK KARŞILAŞMALAR

26. HAFTA

13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR
13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE
14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP
14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE
15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR
15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR
15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR

27. HAFTA

20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ
21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA
21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR
21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR
22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR
22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY
22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR
22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR

28. HAFTA

03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR
04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR
04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP
05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE
05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR
05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ
06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR

29. HAFTA

12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR
12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR
12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR
12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR
12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA
12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR
12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR

30. HAFTA

19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR
19.04 KONYASPOR - RİZESPOR
19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR
19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR
19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE
19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP
19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

31. HAFTA

26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY
26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR
26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ
26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA
26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR
26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR
26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR
26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR

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