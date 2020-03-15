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'da Abdülkadir Ömür şoku!

'in 26. haftasında sahasında 'i konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, bordo mavili ekip büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 3 hafta önce sakatlığını atlatan ve sahalara dönen Abdülkadir Ömür, talihsiz bir an yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 18:05 ABONE OL
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

70. dakikada sakatlanan Ömür, 73. dakikada oyuna devam edemeyerek kenara geldi. Takım arkadaşlarının teselli ettiği yıldız futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili detaylar birazdan...

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
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