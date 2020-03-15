Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, bordo mavili ekip büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 3 hafta önce sakatlığını atlatan ve sahalara dönen Abdülkadir Ömür, talihsiz bir an yaşadı.
Giriş Tarihi: 15.3.2020 17:46Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 18:05ABONE OL
70. dakikada sakatlanan Ömür, 73. dakikada oyuna devam edemeyerek kenara geldi. Takım arkadaşlarının teselli ettiği yıldız futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili detaylar birazdan...