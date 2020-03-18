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'te 15 kişide koronavirüs tespit edildi

(La Liga) ekiplerinden 'te 3'ü futbolcu olmak üzere 15 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tespit edildi. A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıkarken şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.3.2020 19:24 ABONE OL
Alaves'te 15 kişide koronavirüs tespit edildi

İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

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Alaves'te 15 kişide koronavirüs tespit edildi
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