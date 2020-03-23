Olimpiyatlar erteleniyor mu? Japonya Başbakanı Shinzo Abe açıkladı...

Çi'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle spor organizasyonları gerçekleştirilemiyor. Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise bu yıl Japonya'da yapılması planlanan olimpiyat oyunlarının akıbeti...

Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe, organizasyonun tam anlamıyla yapılamayacağının anlaşılması durumunda, erteleme kararının verilebileceğini duyurdu.

Japonya'da şu ana kadar bin 700 corona virüs vakası görüldü ve bunlardan 700'ü başkent Tokyo'daydı. Ayrıca salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 oldu.

Corona virüs salgını, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları da kötü etkiledi. Katılmaya hak kazananlar, antrenmanlarını evde bireysel olarak sürdürüyor.

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