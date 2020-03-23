Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Olimpiyatlar erteleniyor mu? Japonya Başbakanı Shinzo Abe açıkladı...

Olimpiyatlar erteleniyor mu? açıkladı...

'de ortaya çıkıp tüm dünyaya hızla yayılan corona virüs, tüm spor organizasyonlarının ertelenmesine ya da ara verilmesine sebep oldu. Bu tehlike ile karşı karşıya kalan son organizasyon ise Tokyo Olimpiyatları. , son dakika haberine göre konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Abe, organizasyonun yapılıp yapılamayacağı tam olarak belli olduktan sonra karar vereceklerini belirtti. Son dakika corona virüs haberleri...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:47 ABONE OL
Olimpiyatlar erteleniyor mu? Japonya Başbakanı Shinzo Abe açıkladı...

Çi'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle spor organizasyonları gerçekleştirilemiyor. Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise bu yıl Japonya'da yapılması planlanan olimpiyat oyunlarının akıbeti...

Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe, organizasyonun tam anlamıyla yapılamayacağının anlaşılması durumunda, erteleme kararının verilebileceğini duyurdu.

Japonya'da şu ana kadar bin 700 corona virüs vakası görüldü ve bunlardan 700'ü başkent Tokyo'daydı. Ayrıca salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 oldu.

Corona virüs salgını, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları da kötü etkiledi. Katılmaya hak kazananlar, antrenmanlarını evde bireysel olarak sürdürüyor.

LEVENT TÜZEMEN: CORONA VİRÜSÜNDEN SONRA DÜNYADA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Olimpiyatlar erteleniyor mu? Japonya Başbakanı Shinzo Abe açıkladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA